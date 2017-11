Die Gebets-Challenge

27.11. – Woche 7 und das siebte Gebetsanliegen

Auch den jungen Männern fehlt häufig eine Perspektive. Viele rutschen in Arbeitslosigkeit und Armut ab und betäuben sich mit Alkohol.

Von der kleinen Gemeinde in Grafton aus gibt es ein Angebot, das dagegensteuert. Mehrmals in der Woche trainiert ein örtlicher Polizist 30–40 Jungs zwischen 8 und 17 Jahren im Fußball. Die Teens sollen so Disziplin und Teamgeist lernen und Verantwortung für ihr Leben übernehmen.

Denkt diese Woche bitte an die Jungs von Grafton. Auch sie brauchen eine Perspektive. Bittet für den Polizisten, der sich diesen Jungs in seiner Freizeit annimmt und bittet Gott, dass er auch diesen jungen Männern begegnet.