»Gefällt es Gott, wenn ich abnehme?«

Jessica, 14// Ich weiß, dass Jesus mich so liebt, wie ich bin. Da ich meine Figur aber zu dick finde, möchte ich gerne abnehmen. Doch ich bin unsicher, ob Gott das gefallen würde.

Ganz unabhängig davon, wie wir aussehen oder uns fühlen, bleibt die Wahrheit Nummer 1: Wir sind wertvoll und geliebt. Dennoch spüren wir manchmal den Wunsch in uns, dass wir uns verändern wollen. Es ist ganz normal, Sehnsüchte zu haben. Gott sieht voller Liebe in unser Herz und weiß, wie wir es meinen. Lies dazu mal 1. Samuel 16,7. Gott kennt unsere Sehnsüchte – auch die, dass wir manchmal gerne ein paar Pfunde weniger wiegen würden. Du darfst mit ihm darüber sprechen. Er ist ein geduldiger und liebevoller Zuhörer.

Gott ist dein Körper nicht egal. Er hat ihn geschaffen und wir dürfen und sollen Verantwortung für ihn übernehmen, indem wir uns um ihn kümmern. In der Bibel wird er als Tempel des Heiligen Geistes beschrieben (1. Korinther 6,19). Gott ist quasi bei uns eingezogen.

In Maßen sind viele Dinge in Ordnung und sogar gut für uns. Doch wenn etwas zu viel wird, schadet es uns eher, z. B. zu viel Essen oder zu viel Abnehmen. Das kann für den Körper gefährlich werden. Außerdem beeinflussen Dinge, die uns zu wichtig werden, auch unser Herz. Dann glauben wir vielleicht, dass wir nur wertvoll sind, wenn wir so und so viel wiegen oder wenn uns andere Mädchen in der Klasse Komplimente machen. Bis zu einem gewissen Punkt ist das ganz normal. Schlimm wird es erst, wenn wir davon abhängig werden.

Das ist allerdings oft nicht so leicht zu erkennen. Du könntest Gott bitten, dass er dich mit einer »inneren Alarmglocke« darauf hinweist und dir hilft, das richtige Maß zu finden. Dann kannst du beim Abnehmen immer wieder mit Gott absprechen, ob du es auch nicht übertreibst. Bei und mit Gott können wir immer wieder die Richtung wechseln, aber das sollte uns nicht am Losgehen hindern.

_Anna Käser ist psychosoziale Beraterin und empfiehlt jedem Mädchen, mal Zefanja 3,17 zu lesen. Yeah.