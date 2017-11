Die Gebets-Challenge startet am kommenden Montag

2015 wurde Praybox.net ins Leben gerufen. Eine Plattform, auf der Teens für andere Teens beten. Seitdem wird gebetet, was das Zeug hält. Als die Praybox online ging, gab es den Wunsch, auch über den Tellerrand hinauszublicken. Für Dinge zu beten, die den eigenen Horizont, die eigene Lebenswirklichkeit übersteigen. Deshalb startet jetzt das zweite Level der Praybox: die Gebets-Cchallenge. Wir wollen mit euch für Teens in anderen Ländern beten.

Ein hartes Leben

Es fällt schwer, sich vorzustellen, wie andere Teens leben. Jugendliche in Somalia, Südkorea oder Sierra Leone sind schließlich weit weg. Und doch sind es auch Teens mit Wünschen, Fragen, Sorgen und Träumen. Auch diese Teens träumen von einer guten Zukunft, einer Ausbildung, einer Familie, von Liebe, Freude und Geborgenheit. Manchmal sind die Voraussetzungen dafür, dass sich diese Hoffnungen und Wünsche realisieren, sehr schlecht.

Wie in Sierra Leone, einem armen Land in Westafrika mit knapp sieben Millionen Einwohnern. Das Hilfswerk ora Kinderhilfe versucht zusammen mit der Vineyard Community Development in Sierra Leone den Menschen dort eine Perspektive zu geben.

Die Gebets-Challenge

Zusammen mit ora wollen wir gemeinsam für Sierra Leone und die Teens dort beten. Acht Wochen lang. Jede Woche gibt es ein neues Anliegen. Ermutigt euch gegenseitig, erinnert euch an das Anliegen der Woche und kniet gemeinsam vor Gott. Los geht’s am Montag, den 16.10.2017.