»Ich bin einfach viel zu schüchtern.«

Lara, 15// Ich bin total schüchtern in der Schule. Vor allem die Pausen sind für mich die reinste Folter. Ich kann nicht einfach mitreden oder etwas zur Unterhaltung beisteuern. Was kann ich machen, damit ich mehr Selbstbewusstsein bekomme?

Ich verrate dir mal was: Ich war früher auch sehr schüchtern und unsicher und fand große Gruppen immer Horror. Das ist heute schon viel besser geworden und ich versuche, dir mal ein bisschen zu erzählen und Tipps zu geben, was mir geholfen hat.

1. Erst mal ist es wichtig, dass man selbst erkennt, in welchen Situationen man sich unsicher fühlt.

2. Mach dir bewusst: Es gibt schüchterne Menschen und andere, die sofort auf jeden zugehen können. Trotzdem sind alle gleich geliebt von Gott. Er kennt dich wie niemand sonst. Und natürlich kannst du Gott auch jederzeit um Mut, Selbstbewusstsein und Offenheit bitten.

3. Klar, man sollte sich verändern und weiterentwickeln. Das ist gut. Aber du hast auch schon jetzt viele tolle Gaben und Talente von Gott bekommen. Überlege dir immer wieder und schreibe dir auf, was deine Stärken sind! Danke Gott dafür.

4. Mach dir keinen Druck. Viele schüchterne Menschen stellen an sich selbst sehr hohe Ansprüche, an denen sie nur scheitern können. Nimm dir kleine Ziele vor!

5. Versuche deine Gedanken zu verändern, indem du dir sagst: Hey cool, eine Pause, kein Unterricht und ich kann mich mit anderen austauschen, über tolle Dinge reden.

6. Wenn du dich gewagt und überwunden hast, bist du erst mal stolz auf dich. Und je mehr du sagst und tust, desto sicherer wirst du. Also, wenn du was wagst, dann gewinnst du auch.

7. Es wird Rückschläge geben. Momente, wo du kein Wort rausbekommst. Es ist wichtig, dass du dich nicht durch Niederlagen einschüchtern lässt.

Du bist ein toller Mensch!!! Und ich wünsche dir viele kleine, erfolgreiche Schritte hin zu mehr Selbstbewusstsein. Gott ist an deiner Seite!

help!_Stefan Kleinknecht mag Fußball, Nougat-Schokolade und Sherlock Holmes.