»Ist Petting ok?«

Hannah, 16// Ich habe schon länger einen Freund. Wir haben uns entschlossen, bis zur Ehe mit dem Sex zu warten, haben aber öfter Petting miteinander. Ist das überhaupt erlaubt?

Petting kommt Sex emotional und körperlich sehr nahe. Da kann man schon fragen, ob man sich nicht selbst in die Tasche lügt, wenn man auf Sex vor der Ehe verzichten will, aber trotzdem so heftig »zur Sache geht«. Wie Gott sich eine Beziehung zwischen Mann und Frau grundsätzlich vorstellt, findest du z. B. in 1. Mose 2,18: »Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein.« In Gottes Augen ist große körperliche Nähe also Ausdruck der Nähe zwischen zwei Menschen, die schon eine gewisse Reife und Selbstständigkeit mitbringen und eine starke innere Nähe und Verbindlichkeit zueinander aufgebaut haben. So gesehen ist die Ehe der ideale Ort dafür! Die Bibel sagt aber auch: »Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf.« (1. Kor. 6,12) Gott ist scheinbar nicht gerne ein Gott, der dir feste Grenzen setzt und dir genaue Vorschriften macht. Er traut dir viel lieber zu, selbst zu entscheiden: Ist so viel körperliche Nähe jetzt schon dran? Vielleicht hilft dir dazu folgendes Bild: Stell dir eine Beziehung wie einen Hocker mit drei Beinen vor – eins für emotionale Nähe, eins für gemeinsam Erlebtes und eins für körperliche Nähe. Ihr erlebt viel zusammen, fühlt euch verstanden, umarmt euch, usw. Beziehungen sind gesund, wenn die Nähe auf allen drei Ebenen ausgeglichen ist, sonst steht der Hocker schief. Passt eure Art, euch körperlich nah zu sein, dazu, wie verbindlich ihr euer Leben miteinander teilt und wie viel ihr voneinander wisst? Kann der Mensch, dem du deine nackte Haut zeigst, auch mit deiner nackten Seele umgehen?

help!_Verena Flaig mag beim Singen das Wummern im Bauch, den Strick-Faden zwischen ihren Fingern und den Wind in ihren Haaren.