Konfirmation – Startschuss ins Leben

Konfirmation bedeutet für dich die große Party mit der Familie, Überfluss an Geschenken und viel Rampenlicht? Das ist auch okay, aber hast du dich schon mal gefragt, welche Bedeutung die Konfirmation für dein Leben hat? Wie soll es bei dir weitergehen?

M it dem TEENSMAG-Konfirmations-Special bekommst du auch nach deiner Konfi-Zeit einen genialen Guide mit auf den Weg. Denn die Konfirmation kann der Startschuss sein, um sich den drängendsten Lebens- und Glaubensfragen zu stellen, Antworten zu suchen und Ziele zu stecken. Als Tool bringt dieses Special im coolen A5-Format deshalb eine fiktive Bucket-List an den Start, die dich und deine Freunde zu einem mutigen Aufbruch aktiviert. Zu Schulfrust, Beziehungssehnsucht, Traumjob und 11 weiteren relevanten Themen geben unsere Autoren Auskunft und regen dich an, Pläne zu schmieden, Wünsche zu formulieren und eine eigene Bucketlist zu entwerfen. Auch für den Rückblick auf die eigene Konfirmation sind kreative Seiten zum Selberausfüllen mit dabei. Setze dir selbst den Startschuss für dein Leben und leb los!



Das Special gibt`s zum Preis von (D) € 3,80 (inkl. 7 % MwSt) / CHF 4.90 / übrige EU / LUX € 3,90. Mengenrabatte bei Mehrabnahmen sind möglich. Entstanden ist das Add-On zu Konfirmations-Geschenken im SCM Bundes-Verlag gGmbH und in enger Zusammenarbeit mit der Stiftung Marburger Medien.

