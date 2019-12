Mein Kind

Mein Kind, ich liebe dich so sehr.

Hab keine Angst, ich bin der Herr.

Du ahnst nicht, wie sehr ich dich mag

an jedem wunderbaren Tag.

Ganz liebevoll erschuf ich dich;

ein Meisterwerk bist du für mich.

Komm, mein Kind, ich zeige dir

all die tollen Dinge hier.

Die Erde habe ich gemacht,

kunstvoll habe ich sie erdacht.

Berge, Täler, Meere, Seen.

So viel Schönes gibt es doch zu sehen.

Ich, der war, der ist und der sein wird,

bin dein großer, guter Hirt.

Deine Sorgen sind mir nicht zu groß,

nimm meine Hand, ich lass nicht los.

Gemeinsam werden wir bezwingen,

über alle Mauern springen.

Ich bin bei dir in jedem Sturm,

bin deine Festung, dein Leuchtturm.

Wenn du meinen Weg auch nicht verstehst,

vertraue mir, wenn du ihn gehst.

Mein Kind, im Sinne habe ich nur

für dich das Beste und Leben pur.

Und deine Fehler werfe ich ins Meer,

für sie gab mein Sohn sich her.

Denn deinen Wert, mein Kind, bestimme ich.

Ein kostbarer Schatz bist du für mich.

Dein Leben liegt in meiner Hand.

Genieße es und sei gespannt.

Ich werde dir noch so viel zeigen

im Lachen, Weinen und im Schweigen.

Doch was immer auch geschieht,

ich habe dich unendlich lieb.

Dein himmlischer Papa,

der allmächtige Gott.

lyrik_Lena