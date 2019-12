Josi, 14// Ich habe da eine Bekannte, die sagt, ich wäre ihre beste Freundin und nichts könne uns trennen. Aber ich empfinde das nicht so. Sie will immer besser sein als ich und will nicht, dass ich etwas ohne sie mache oder noch andere Freunde habe. Das ist doch keine echte Freundschaft, oder? Was soll ich machen? Ich will ihr nicht wehtun.

Das klingt für mich so, dass deine Bekannte versucht, dich an sich zu binden, z. B. dadurch, dass sie deine anderen Freunde nicht duldet. Du hast Angst ihr wehzutun, aber in der momentanen Situation bist vor allem du die, die leidet und das ist ja auch nicht in Ordnung. Wenn du ganz ehrlich mit dir selbst bist – möchtest du sie dann als Freundin haben? Dabei kommt entweder ein klares NEIN heraus, oder ein VIELLEICHT, wenn sie bestimmte Dinge in ihrem Verhalten ändert. Was wünschst du dir für euren Umgang? Dann solltest du ihr deine Entscheidung sagen, daran führt kein Weg vorbei. Aber du kannst eine Form wählen, die zu dir passt: Willst du alleine mit ihr reden? Soll noch eine andere Freundin dabei sein? Oder willst du ihr einen Brief schreiben? Sag ihr ganz ehrlich, was du empfindest. Also auch, wo sie dich verletzt hat (z. B., dass du keine anderen Freunde haben sollst). Als nächstes kannst du ihr sagen, warum du nicht mehr mit ihr befreundet sein möchtest, oder unter welchen Bedingungen du dir eine Freundschaft vorstellen kannst. Es kann sein, dass ihr das erst mal wehtut. Aber wenn du in einer klaren und respektvollen Weise mit ihr sprichst, stehen die Chancen gut, dass die Verletzung auch schnell wieder heilt und ihr einen guten Weg findet, um eure Beziehung neu zu gestalten – oder euch in andere Freundschaften zu investieren.

help!_Christiane Weishaupt findet unterschiedliche Bücher, Menschen und Gemeinden spannend und studiert Psychologie in Berlin.