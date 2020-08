»Wertlos?«

Joni, 15// Ich fühle mich, als wäre ich nichts wert. Manchmal möchte ich gar nicht weiterleben. Was soll ich tun?

Gut, dass du uns schreibst! Du musst deine Sorgen nicht allein tragen. Vielleicht hast du folgende Worte schon lange nicht mehr gehört, deshalb möchte ich sie dir heute sagen: Du bist ein toller Junge – dein Leben ist unendlich wertvoll – du bist geliebt!

Als Christ glaube ich, dass Gott jeden Menschen geschaffen hat. Das bedeutet: Gott hat dich geschaffen. Er will, dass du lebst und er hat wunderbare Gedanken über dich. So steht es in der Bibel. Schau mal in Psalm 139 nach. Gott kennt dich. Und auch wenn du dich selbst nicht wertvoll findest, so sage ich es dir nochmal: Gott hat dich lieb und du bist für ihn mega wertvoll! Er wünscht sich, dass du dein Leben als Geschenk wahrnimmst und es nutzt, um die Liebe Gottes weiterzugeben.

Gott hat uns verschiedene Fähigkeiten gegeben. Du hast einen Mix aus Talenten bekommen, den kein anderer hat. Nutze dein Potenzial, probiere dich aus und du wirst merken, wie du besser wirst und deine Stärken ausbauen kannst. Das stärkt auch dein Selbstwertgefühl. Nimm deinen Platz in dieser Welt ein. Du bist wichtig!

help!_Siegmar Lindel wohnt mit seiner Familie in Minden in Ostwestfalen. Er arbeitet als Sozialarbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe.