Leben

In viel zu kalten Nächten draußen stehen,

und in die endlose Nacht hineinsehen.

Mich auf den Boden legen,

und nichts außer Stille um mich herum erleben.

Hoch in die Sterne schauen,

vor Schönheit staunen, wie die schönsten Momente in Erinnerungen wieder aufleben.

Das Gefühl, ich würde schweben,

das nenne ich mein Leben leben.

Lyrik_Lotte