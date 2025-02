Vertrauen

Ich gehe durch die dunklen Gassen,

immer enger werden sie.

Mein Brustkorb zieht sich zusammen,

es fällt mir schwer, nicht zu zerfallen.

Ich spüre eine Hand auf meiner Schulter,

die ganze Last fällt an mir runter.

Ein warmes Licht durchströmt mein Herz,

vorbei ist jede Art von Schmerz.

»Jesus, warum hast du mich so leiden lassen,

allein in diesen dunklen Gassen?«

Das Licht blitzt auf und wendet sich.

»Alleine warst du nie, mein Kind.

Auch durch dunkle Zeiten kannst du gehen,

ich bin an deiner Seite,

mit mir wirst du bestehen.«

Lyrik_Zoe