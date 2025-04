Siehst du ihn auch?

Wenn ich dir nicht helfen kann

Seh ich ihn, ganz nah bei dir

Wie Gott dich hält, in seinen Arm’n

Hoffe, es geht so nicht nur mir

Er hält dich und deine Last

Deine Angst und deinen Schmerz

Wünscht sich, dass du wieder lachst

Kämpft um dein kostbares Herz

Ich weiß, glauben ist schwer

Wenn du vor dir selbst fliehst

Trotzdem hoff’ ich so sehr

Dass auch du ihn jetzt siehst.

Lyrik_Lucia