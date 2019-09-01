Sorgen am Meer

Wenn ich am Meer stehe,

die großen Wellen

auf mich zukommen,

denke ich, das sind

meine Sorgen.

Sie sind so groß und stark,

dass sie meine Freude

und Leichtigkeit

wie kleine Fische

verschlingen.

Sie breiten sich aus,

in meinem Kopf,

in meinem Herzen

und in meiner Seele.

Sie lassen mich nicht

mehr glücklich sein!

Wenn ich am Meer stehe,

die großen Wellen

auf mich zukommen,

denke ich, Jesus ist größer!

Ich denke,

Jesus hat den Wellen

befohlen, still zu sein!

Und weißt du was? Sie wurden still!

Ich denke,

Jesus befiehlt meinen Sorgen,

still zu sein!

Und weißt du was?

Sie werden still!

Und nicht nur meine,

auch deine.

Lyrik_Judith