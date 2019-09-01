Sorgen am Meer
Wenn ich am Meer stehe,
die großen Wellen
auf mich zukommen,
denke ich, das sind
meine Sorgen.
Sie sind so groß und stark,
dass sie meine Freude
und Leichtigkeit
wie kleine Fische
verschlingen.
Sie breiten sich aus,
in meinem Kopf,
in meinem Herzen
und in meiner Seele.
Sie lassen mich nicht
mehr glücklich sein!
Wenn ich am Meer stehe,
die großen Wellen
auf mich zukommen,
denke ich, Jesus ist größer!
Ich denke,
Jesus hat den Wellen
befohlen, still zu sein!
Und weißt du was? Sie wurden still!
Ich denke,
Jesus befiehlt meinen Sorgen,
still zu sein!
Und weißt du was?
Sie werden still!
Und nicht nur meine,
auch deine.
Lyrik_Judith