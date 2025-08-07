»Was verändert sich, wenn Jesus wiederkommt?«

Maxi // »Ich befürchte, dass sich dann alles nur noch um Gott dreht und ich meine Familie nicht mehr so liebe.«

Wir wissen nicht genau, wie der Himmel wird. Ob es noch einen Tagesablauf gibt? Ob wir noch alle Erinnerungen haben? Schwer zu sagen! So richtig klar lese ich aus der Bibel nur, dass das dort eine richtig super Sache wird. Manchmal zweifle ich aber auch selbst daran. Zum Beispiel wenn ich höre, dass wir im Himmel die ganze Zeit Gott anbeten. Das klingt ehrlich gesagt nach gar nicht so viel Spaß – muss ich dann die ganze Zeit in einem Worship-Chor singen? Das ist eigentlich nicht meine Vorstellung von dem besten Ort aller Zeiten. Aber ich glaube, dass das ein Missverständnis davon ist, wie der Himmel mal sein wird. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, Kapitel 21, gibt es die für mich stärkste Beschreibung dieser neuen Zeit: »Gott wird in ihrer Mitte wohnen; sie werden sein Volk sein – ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen« (Offenbarung 21,3-4). Ich liebe an dieser Beschreibung, wie Gott sich um uns sorgt und alles gut macht im Himmel: Tränen wird er abwischen, er nimmt das Leid weg, er ist immer bei uns, statt nur unsichtbar. Aber da steht nicht, dass wir unsere Persönlichkeit verlieren. Im Gegenteil: Wenn Gott sich meiner Lebensgeschichte annimmt und meine Tränen abwischt, dann ja gerade, weil ich noch eine Persönlichkeit habe und ein Leben hinter mir liegt. Gott nimmt nicht alles weg, sondern eben genau das belastende. Übrigens werden uns gerade Beziehungen nicht genommen, denn da steht, wie wir alle bei Gott sind – als große Familie. Liebe: Nur noch für Gott? Ich glaube, in der Vorstellung, dass du nur deine Familie oder nur Gott lieben kannst, steckt ein Denkfehler. Denn weißt du, wann ich Gott besonders gut lieben kann? Wenn ich zum Beispiel in die Natur gehe. Ich liebe, wie schön die Welt ist – und dann sage ich Gott Danke dafür, denn er hat sie gemacht. Meine Liebe zur Schöpfung verstärkt also meine Liebe zu Gott. Sie ist ein Ausdruck meiner Liebe zu ihm! Genauso geht es mir mit Beziehungen – zum Beispiel zu meiner Familie. Ich liebe sie und sie lieben mich – und ich glaube das ist, weil Gott uns diese Liebe füreinander schenkt. In der Bibel steht, dass all unsere Liebe von Gott kommt, 1. Johannes 4,19: »Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat.« Deshalb kann ich mich auf den Himmel freuen. Ich freue mich darauf, das Leben in einer Tiefe, Schönheit und mit so viel Freude zu erleben, wie ich das noch nie hier auf Erden gesehen habe. Ich weiß nicht genau, was das für meine Beziehungen heißt. Aber da sie so wichtig für mich hier auf Erden sind (und auch Gott Beziehungen so wichtig sind!), vermute ich, dass auch sie eine Tiefe, Schönheit und Freude bekommen, die ich hier noch nicht kenne.

help!_Nele Plath

Schreibe uns deine Frage sowie dein Alter an help@teensmag.net. Du erhältst in jedem Fall eine Antwort von unserem erfahrenen Berater-Team. Die Bandbreite ihrer Standpunkte stellt verschiedene mögliche Perspektiven von Christen dar. Bei Abdruck wird dein Name verändert!