»War es ein Fehler, mit ihm Schluss zu machen?«

Isabell, 16// Vor kurzem habe ich mit meinem Freund Schluss gemacht. Ich habe einfach gemerkt, dass er andere Ansichten als ich hat. Doch seitdem ich wieder Single bin, fühle ich mich unwichtig und frage mich, wo ich hingehöre.

Trennungen hinterlassen immer Spuren. Du warst deinem Ex-Freund wichtig und hast dich gebraucht gefühlt. Deswegen hast du ihm dein Herz geöffnet. Gut, dass du dann gemerkt hast, dass eure Ansichten zu verschieden sind, und das nicht erst viel später realisiert hast. Trotzdem fühlt es sich gerade natürlich nicht schön an, so allein zu sein. Es kann ein langer Prozess sein, bis du den Trennungsschmerz verarbeitet hast. Ob Single oder Nicht-Single: Du wirst auf dieser Welt gebraucht und bist wichtig. Wo dein Platz im Leben ist, kannst du Gott im Gebet fragen. Er hat einen Platz für dich, der genau zu deinen Stärken passt. In deinem Beziehungsumfeld, in deiner Familie, bei deinen Freunden bist du wichtig und nötig. Daneben kannst du dich z. B. auch in deiner Gemeinde umschauen, welche Möglichkeiten es gibt, um dich dort einzubringen. Magst du Kinder? Dann kannst du in der Kinderstunde mithelfen. Singst du gerne? Der Chor freut sich bestimmt, wenn du ihn unterstützt. Du kannst dich auch außerhalb deiner Gemeinde ehrenamtlich engagieren. Manchmal muss man einfach etwas ausprobieren und herausfinden, ob das der richtige Platz ist oder nicht. Ich wünsche dir, dass Gott dein gebrochenes Herz heilt und du dich von Gott führen lässt.

help!_Milena Šelemba ist Pastorin in der Schweiz und liebt es, andere mit ihren Fragen zum Nachdenken anzuregen.