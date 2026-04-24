»Das passt nicht zusammen!?«

Anna // »Was kann ich tun, wenn ich in der Bibel auf Aussagen treffe, die nicht zu meinen Werten passen?«

Erst einmal möchte ich sagen: Das passiert jeder Christin und jedem Christen. Die Bibel ist ein Buch, das vor mehreren tausend Jahren von sehr vielen unterschiedlichen Menschen geschrieben wurde, deren Leben ganz anders aussah als unseres – es ist normal, dass uns da manches komisch oder fragwürdig vorkommt. Gott ist nicht wichtig, dass du immer das »Richtige « denkst, sondern, dass du sein geliebtes Kind bist und er mit dir dein Leben gestalten möchte. Dabei darfst du auch mal daneben liegen oder deine Meinung ändern. Trotzdem ist es gut, dass du fragst, was du tun kannst – denn du kannst einiges tun!

Nimm dich ernst:

Gott hat uns ein Gehirn und ein Herz gegeben und es ist gut, wenn wir darauf hören, was sie uns sagen wollen. Natürlich können wir immer auch falsch liegen, aber wir sollten unsere Gedanken oder Gefühle nicht einfach unterdrücken oder ignorieren. Denn meistens weisen sie uns auf etwas Wichtiges hin.

Mach dich auf die Suche nach deiner Meinung:

Es ist nicht sinnvoll, einfach eine Position zu übernehmen, die du zum Beispiel auf Social Media siehst. Denn dort gibt es sehr viele unterschiedliche Ansichten. Die eigene Meinung zu finden, kann deshalb echt schwerfallen. Was dir aber helfen kann: Schreibe auf, was dein aktueller Standpunkt zu einem Thema ist. Welche Gedanken und Gefühle hast du dazu? Was ist dir dabei wichtig und wo hast du Probleme?

Sprich mit Leuten, denen du vertraust:

Das kann ein Elternteil sein, eine gute Freundin, ein Jugendleiter oder eine Pastorin. Erzähl ihnen, wie es dir mit dem Thema geht, und frage sie, was sie dazu denken. Du musst ihre Meinung dazu nicht übernehmen – aber es kann helfen zu hören, was ihre Gedanken sind.

Schau in die Bibel:

Welche Bibelstellen gibt es zu dem Thema? Das ist manchmal gar nicht so leicht. Denn zu manchen Themen findet man ganz viele Verse, und zu anderen gar keine. Hier kann auch der nächste Schritt helfen:

Frage Expertinnen und Experten:

Es gibt viele tolle Theologinnen und Theologen, die sich mit der Bibel auskennen und Fragen beantworten können. Zu vielen Themen findet man auch etwas im Internet. Zugegeben: Da findet man auch viel Mist. Aber vielleicht gibt es schon Leute online, die du kennst und gut findest. Es kann außerdem helfen, sich unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema anzuschauen. Dann hörst du verschiedene Argumente und kannst dir überlegen, welche du überzeugend findest.

Sprich mit Gott:

Unser Gott hat dich gemacht und weiß genau, was deine Gedanken sind, wo du Bauchschmerzen hast und was dir wichtig ist. Es ist gut, ihm das zu sagen – er wird dich verstehen. Und vielleicht fragst du ihn direkt: »Gott, was hast du dir dabei gedacht?« Du kannst ihn auch bitten, dir bei diesem Thema zu helfen. Aber habe Geduld mit dir selbst: Du musst das nicht bis übermorgen geklärt haben. Gott macht sich mit dir auf den Weg, egal, wie lang er ist.

help!_Judith

Schreibe uns deine Frage sowie dein Alter an help@teensmag.net. Du erhältst in jedem Fall eine Antwort von unserem erfahrenen Berater-Team. Die Bandbreite ihrer Standpunkte stellt verschiedene mögliche Perspektiven von Christinnen und Christen dar. Bei Abdruck wird dein Name verändert!