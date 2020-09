»Kann ich ihn bekehren?«

Mirjam, 17// Ich bin in einen Jungen verliebt, der kein großes Interesse an Gott hat. Doch ich denke, das könnte sich ändern, wenn ich mit ihm zusammenkomme. Soll ich eine Beziehung mit ihm eingehen?

Es ist wunderbar zu hören, dass du verliebt bist – das ist ein großartiges Gefühl!

Ich höre heraus, dass dir dein Glaube sehr wichtig ist und du dir wünschst, dass dein Partner ähnliche Glaubensansichten wie du hat. Diese Einstellung macht Sinn, besonders wenn der Glaube ein zentraler Inhalt des eigenen Lebens ist.

Manche Leute denken, sie können ihren Partner verändern, bis er ihren Vorstellungen entspricht. Ja – Menschen verändern sich, aber mit dieser Haltung in eine Beziehung zu gehen, ist schwierig. Wenn man sich auf eine Beziehung einlässt, dann weil man »Ja« zu der anderen Person sagt. Und zwar so, wie sie zu diesem Zeitpunkt ist, mit allen Stärken und Fehlern.

Mein Rat an dich ist, dass du »Lerne den Jungen erst mal besser kennenlernst. Lass dir dabei Zeit. Rede über Gott und schau, wie er darauf reagiert. So kannst du herausfinden, wie er die Bibel versteht und was er über Gott denkt. Es kann sein, dass er Gott von ganzem Herzen liebt, es aber ganz anders zeigt als du. Denn so unterschiedlich wie Menschen sind, kann auch die Art sein, wie sie ihren Glauben ausleben.«

Ich wünsche dir ein geduldiges Herz und dass du dich nicht hastig in etwas hineinstürzt. Vor allem aber: Frag Gott im Gebet, was er darüber denkt und lass dich dann von ihm leiten.

help!_Charlotte Meier ist hungrig nach guten Geschichten, die Gott im Leben schreibt.