»Ich brauche den Schmerz.«

Lea, 15 Jahre// Ich ritze mich seit ein paar Monaten. Meine Psychologin versucht mir beizubringen, wie ich den Frust auf eine andere Art loswerden kann. Aber ich bin süchtig. Wie komme ich da raus?

Einen wichtigen und mutigen Schritt bist du schon gegangen: Du arbeitest mit einer Psychologin. Sie kann zusammen mit dir Schritte erarbeiten, wie du vom Ritzen loskommst. Bespreche mit ihr deine Probleme, die dich zum Ritzen gebracht haben. Sei ganz ehrlich. Vertraue dich auch Jesus an. Er hat immer wieder Menschen heil gemacht, von innen und außen. Dasselbe will er bei dir tun. Er liebt dich und du bist ihm unendlich wertvoll. Bete selbst, dass Jesus dich vom Ritzen heilt, z. B. wie Jeremia: »Heile du mich, HERR, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen; denn du bist mein Ruhm.« (Jeremia 17,14) Deine Veränderung wird wahrscheinlich nicht von heute auf morgen passieren. Hab Geduld mit dir. Gehe liebevoll mit dir um. Weihe Menschen ein, denen du vertraust und die für dich beten. Auch wenn es Rückfälle gibt und du dich deshalb manchmal nicht ausstehen kannst, gib niemals auf! Du bist auf dem richtigen Weg und ich glaube, dass du es mit Gottes Hilfe, der Hilfe deiner Psychologin und den Menschen um dich herum schaffen kannst.

help!_Christiane Weishaupt findet unterschiedliche Bücher, Menschen und Gemeinden spannend und studiert Psychologie in Berlin.