»Wen meint Jesus damit?«

Jonas, 17// In Matthäus 7, 21-23 spricht Jesus von »Herr-Herr-Sagern«. Er macht klar, dass sie nicht in den Himmel kommen. Welche Personen meint er damit?

Um eine Bibelstelle zu verstehen, ist es wichtig, sich den Kontext anzuschauen. Dafür lohnt sich ein Blick in das ganze Kapitel 7. In Vers 15 sagt Jesus: »Hütet euch vor falschen Propheten!« Offensichtlich gibt es Menschen, die sich als Follower von Jesus ausgeben, aber eigentlich ganz andere Ziele haben. Ein heutiges Beispiel wären vielleicht manche Fernsehprediger, die Leuten versprechen, dass Jesus sie segnen wird, wenn sie nur genug Geld überweisen. Da predigt jemand: »So hat es mir Jesus erzählt, ich gehöre zu ihm und diene ihm! Ich nenne ihn doch meinen Herrn!« Wenn wir in der Bibel nachforschen, steht da aber nirgends, dass man mehr Segen bekommt, wenn man Geld überweist.

So ein Prediger ist für mich ein falscher Prophet, also ein »Herr-Herr-Sager«: Er wird vielleicht Bibelstellen zitieren oder über Jesus reden – aber er will eigentlich seine eigenen Ziele erreichen. Doch Jesus nachzufolgen, ist kein Lippenbekenntnis, sondern eine Lebensschule. Wer sie durchläuft, wird am Ende nicht einfach »Herr, Herr!« sagen, sondern ein verändertes Herz haben.

help!_Nele Plath ist Theologin und schreibt gerade ihre Doktorarbeit. Sie ist gern nah dran an Jugendlichen und Erwachsenen.