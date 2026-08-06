Mit Gott in die Schule

Emily // »Ich fühle mich in meiner Klasse nicht angenommen. Habt ihr Tipps, wie ich mich wohlfühlen kann?«

Mein erster Impuls ist in solchen Situationen immer: Beten! Bei Gott darfst du einerseits dein Herz ausschütten, andererseits aber Gott auch fragen, was er zu dieser Situation meint. Ganz konkret würde ich so beten: »Danke, Vater im Himmel, dass ich nicht allein bin in der Schule, dass du mit mir bist. Ich stelle mich, meine Klasse und konkrete Personen (mit Namen nennen, zum Beispiel diejenigen, die es dir schwermachen) unter deine Herrschaft. Dein Wille soll geschehen!« Gott hat konkrete Gedanken zu dieser Situation und möchte seinen Willen geschehen lassen! Ich mache dir auch Mut, dich jemandem zu öffnen, dem du vertraust, und konkret über die Situation zu sprechen. Das können deine Eltern sein, aber vielleicht auch eine Leiterin in einer Gruppe, die du besuchst: Teenagerclub, Jugendgruppe, Jungschar … wenn du Teil einer solchen Gruppe bist. Oft hilft es einfach schon, wenn man nicht mehr allein ist in dieser Situation, weil jemand anders mitbetet und nachfragt.

help!_Milena

Lukas // »Wie kann ich mit meinen Klassenkameraden über meinen Glauben sprechen, ohne dass es komisch oder aufdringlich wirkt?«

Ich glaube, wichtig ist, entspannt und authentisch zu bleiben. Am besten finde ich es, von den eigenen Erfahrungen mit Jesus, dem Heiligen Geist und dem Vater zu erzählen, da wo es passt. Das ist am überzeugendsten und da gibt es meist keine theologische Diskussion, weil das deine persönlichen Erfahrungen sind, die dir niemand absprechen kann. Wichtiger als das, was wir sagen, ist, was wir tun bzw. wie wir uns verhalten. Wir können uns an Jesus orientieren und Nächstenliebe leben und Gutes tun (bitte nicht übertreiben und dich nicht überfordern!). Das wird auf jeden Fall Folgen haben, nicht nur in der unsichtbaren Welt. Und am wichtigsten ist, mit Jesus darüber zu sprechen, ihm zu erzählen, wie es dir geht, über die Menschen zu sprechen, die dir am Herzen liegen, und zu versuchen zu hören, was er dazu meint. Ich bekomme oft erstaunliche und auch einfache Gedanken und Ideen, wenn ich das tue.

help!_Vera

Schreibe uns deine Frage sowie dein Alter an help@teensmag.net. Du erhältst in jedem Fall eine Antwort von unserem erfahrenen Berater-Team. Die Bandbreite ihrer Standpunkte stellt verschiedene mögliche Perspektiven von Christinnen und Christen dar. Bei Abdruck wird dein Name verändert!