»Warum sollte ich beten?«

Nina, 16// In der Bibel steht, dass wir für andere Menschen beten sollen. Aber warum? Gott weiß doch, was sie brauchen.

Gebet ist wirklich ein krasses Ding! Wir glauben an jemanden, der unendlich groß, wichtig, weise und allumfassend ist – und genau der fordert uns auf, ihn ständig anzurufen und mit ihm in Kontakt zu sein.

Jakobus schreibt, dass das Gebet »viel vermag« (Jakobus 5,16). Wie viel genau, kann ich dir nicht sagen. Das ist ein Geheimnis von Gott. Aber ich merke, dass in mir als Beterin viel passiert. Mein Herz verändert sich. Wenn ich für jemanden bete, geht das nicht spurlos an mir vorbei. Ich überlege, was die Person braucht und werde vielleicht verständnisvoller. Und dann kann ich der Person eine Hilfe sein. Zusätzlich »übergebe« ich diese Person an Gott. Wenn mir jemand von einem Problem erzählt, fühlt es sich vielleicht so an, als müsste ich jetzt unbedingt eine Lösung finden. Aber manchmal braucht es ein echtes Wunder. Ich kann Gott sagen, dass ich ihm vertraue und darauf setzen, dass er eine Lösung findet. Und dann kann ich der Person auch mit mehr Zuversicht und Mut begegnen.

Ein weiterer Grund: Wir beten für andere, weil Jesus uns gesagt hat, dass wir es tun sollen. Er hat dafür ein witziges Bild: In Lukas 11,5-8 erzählt er ein Gleichnis. Da geht es um einen Menschen, der seinen Nachbarn unverschämt spät aufweckt, weil er etwas von ihm braucht. Jesus sagt: Selbst wenn der Nachbar gar keine Lust hat, ihm zu helfen, wird er es doch tun, nur damit der Mensch endlich Ruhe gibt. Und dann vergleicht er das mit dem Gebet. Er sagt: Seid nervig! Liegt Gott in den Ohren mit euren Anliegen. Gott könnte natürlich auch ohne unser Gebet. Aber er will von uns hören. Er fordert uns immer wieder auf, mit ihm zu reden.

Deshalb bleibt uns nur, fröhlich und zuversichtlich für andere Menschen zu beten und uns daran zu erinnern, dass Gott davon nicht unbeeinflusst bleibt. Er freut sich auf dein Gebet und er will, dass du damit einen Unterschied machst.

help!_Nele Plath ist Theologin und schreibt gerade ihre Doktorarbeit. Sie ist gern nah dran an Jugendlichen und Erwachsenen.

Schreibe uns deine Frage sowie dein Alter an help@teensmag.net. Du erhältst in jedem Fall eine Antwort von unserem erfahrenen Berater-Team. Die Bandbreite ihrer Standpunkte stellt verschiedene mögliche Perspektiven von Christen dar. Bei Abdruck wird dein Name nicht veröffentlicht!