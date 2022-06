»Wie kann ich ein Zeugnis sein?«

Katharina, 15// Meine Freundinnen wissen, dass ich Christin bin und regelmäßig zur Kirche gehe. Aber wie kann ich ihnen mehr von meinem Glauben erzählen?

Mein Rat auf deine Frage ist simpel, wenn auch nicht immer einfach umzusetzen: Sei echt, ehrlich und locker. Ich bin mir sicher, dass jede deiner Freundinnen ein anderes Bild vom Christentum und dem Glauben hat. Manche Menschen verbinden damit sehr viel Positives, für andere hat es gar keine Bedeutung, für wieder andere ist die Kirche ein »rotes Tuch«, weil sie viele negative Erfahrungen mit ihr verbinden.

Ich selbst bin ein großer Fan davon, Menschen, die selbst anders denken und glauben, nicht mit auswendig gelernten Sätzen zuzutexten, sondern so von meinem Glauben zu sprechen, wie er tatsächlich auch mein Leben prägt. Das heißt, wenn ich vom Wochenende erzähle, auch zu sagen, dass ich im Gottesdienst war. Wenn ich besorgt bin, auch zu sagen, dass ich bete, dass Gott Dinge gut werden lässt. Vielleicht hast du tiefergehende Gespräche mit deinen Freundinnen, in denen es um Ängste, Sorgen, Hoffnungen und Träume geht. Genau das sind Momente, in denen du von der Hoffnung und dem Trost erzählen kannst, den Gott dir gibt und anderen Menschen auch schenken will.

Du musst dir auf keinen Fall einen inneren Druck machen, ständig krampfhaft von Jesus zu erzählen. Ich bin überzeugt, dass – wenn der Glaube deinen Alltag prägt – du genau so entspannt davon erzählen kannst. Dann bist du wirklich echt und ehrlich. Egal, ob jemand einen Zugang zum Glauben findet oder nicht, wird er erleben, dass es dir wichtig ist. Das wird nachhaltig bleiben und kann für einige so attraktiv sein, dass mehr Interesse und Neugier geweckt wird.

Das Wichtigste bei allem: Wenn dir dieses Anliegen wichtig ist, dann sprich auch mit Gott darüber und leg Ihm selbst das ans Herz! Er kennt deine Freundinnen am besten und weiß auch am besten, wie er ihnen so nahe kommt, dass sie ihn erleben können.

help!_Charlotte Meier

