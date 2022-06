Die Bibel – neu für dich entdecken

Ab heute ist die neue Teensmag da – dieses Mal in Überlänge und mit einer großen Neuerung: Sis und Teensmag sind jetzt eins! Wir feiern es total, dass wir jetzt noch mehr coole Formate und Autorinnen im Heft haben.

In dieser Ausgabe dreht sich alles ums Thema Bibellesen: Was macht die Bibel eigentlich so besonders und wie soll ein Buch mein Leben verändern? Wie kann ich mit schwierigen Stellen umgehen und wo soll ich überhaupt starten? Steig ein und lass dich neu zum Bibellesen motivieren!

Entdecke außerdem ein cooles DIY, spannende Reportagen und das neue Format »Der Chat«, wo andere Teens eure Fragen beantworten. Die Fotostory darf natürlich auch nicht fehlen.

Wie immer findest du coole Interviews, u. a. mit der Influencerin Xile Zhou und Schauspielerin Leia Holtwick. Und mit etwas Glück kannst du bei unserer Sommer-Verlosung nice Outfits von christlichen Marken gewinnen!

Na los, worauf wartest du noch?

Du bekommst die Teensmag noch gar nicht? Dann klick hier für alle Infos zum Abo: bundes-verlag.de/teensmag