Vaterunser – Von Jesus beten lernen

Die neue Teensmag ist da!

In unserem Special in dieser Ausgabe schauen wir uns das Gebet an, das Jesus seinen Jüngern damals und uns heute lehrt: Das Vaterunser! Doch was steckt dahinter? Was haben die einzelnen Abschnitte mit uns zu tun? Dein Wille geschehe? Führe uns nicht in Versuchung? Und was hat das Thema Vergebung darin zu suchen? Neben vielen Fragen wollen wir aber auch einen Blick darauf werfen, wie vielfältig das Vaterunser ist. Ob gesungen, getanzt oder als geistliche Routine, so schnell wird das Vaterunser nicht langweilig. Überzeug dich selbst!

In der Teensmag ist aber noch viel mehr: