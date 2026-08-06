Vaterunser – Von Jesus beten lernen
Die neue Teensmag ist da!
In unserem Special in dieser Ausgabe schauen wir uns das Gebet an, das Jesus seinen Jüngern damals und uns heute lehrt: Das Vaterunser! Doch was steckt dahinter? Was haben die einzelnen Abschnitte mit uns zu tun? Dein Wille geschehe? Führe uns nicht in Versuchung? Und was hat das Thema Vergebung darin zu suchen? Neben vielen Fragen wollen wir aber auch einen Blick darauf werfen, wie vielfältig das Vaterunser ist. Ob gesungen, getanzt oder als geistliche Routine, so schnell wird das Vaterunser nicht langweilig. Überzeug dich selbst!
In der Teensmag ist aber noch viel mehr:
- 🎤 »Das würde ich heute nicht mehr singen«: christliche Sängerinnen und Sänger mit ehrlichen Statements
- 👀 Talk: Wie die US-amerikanischen Sängerin CéJae ihre Angst überwinden konnte
- 🫂 Leben Live: Eure Freundschaftstories!
- 🐎 Voltigieren: Wie Anna in ihrem Hobby Jesus erlebt
- 🎒 #dailylife: Titus und Hannah mit ganz persönlichen Einblicken in ihre Struggles
- 🥳 Bookcheck, Soundcheck, News, SMD-Serie, DIY,… in der Teensmag steckt noch viel mehr! Wir freuen uns mega darüber, dass sie jetzt draußen ist und hoffen, ihr habt viel Spaß beim Lesen!
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