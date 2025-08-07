Politik – Was hat das mit mir zu tun?

Die neue Teensmag ist da Juuuubeel

In dieser Ausgabe dreht sich alles um Politik📜 Was bedeutet Politik eigentlich? Und was hat das mit mir zu tun? Wieso engagieren sich junge Leute in Parteien? Und was sagt Gott zu Herrschaft und Macht? Warum ist Populismus eine Gefahr für die Demokratie? Und warum sollten wir die überhaupt schützen? Wie war es, in einer Diktatur groß zu werden? So viele Fragen – in der Teensmag findest du Antworten

Aber das ist noch nicht alles

»Memesionar« David Grund erzählt, wie Glaube und Humor zusammenpassen

Laura und Laurenz nehmen uns mit in ihr #dailylife

Im Chat habt ihr euch über Probleme in Dreierfreundschaften ausgetauscht

Kaleb erzählt uns von seinem Hobby Kanupolo

Im Soundcheck gibts neue Musik für euch

und so viel mehr! Wir lieben die neue Ausgabe und freuen uns, sie jetzt mit euch zu teilen

