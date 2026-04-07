Schön genug? – Was deinen Wert ausmacht

DIE NEUE TEENSMAG IST DA JUUUBEEEL

Bin ich schön genug? Was macht meinen Wert aus? Und wer bestimmt ihn? Wie gehe ich mit negativen Kommentaren von Freundinnen, Klassenkameraden oder sogar der eigenen Familie um? Und kann ich Gott vertrauen, dass er wirklich mich »wunderbar und wertvoll« geschaffen hat?

Viele Fragen, in der Teensmag findest du Antworten🤝

Aber damit nicht genug:

😶‍🌫️Darf ich Zweifel haben? Tabea knackt diese Harte Nuss der Bibel

👕Große Sommer-Shirt-Verlosung whoopwhoop

🏠Mit 19 ein altes Haus kaufen und renovieren? Tomas erzählt im »Netzticker« davon

🍞Jobreport: Bäcker/in

♥️ Wie kann ich meine Beziehung mit Gott gestalten?

🤩#dailylife, Soundcheck, Fotostory und so viel mehr. In dieser Ausgabe stecken nicht nur 16 Extraseiten, sondern auch ganz viel Herz. Wir hoffen, dir gefällt’s <3