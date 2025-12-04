Bibelhelden – Wie Gott durch Menschen wirkt

https://www.teensmag.net/wp-content/uploads/2025/12/ThemaderAusgabe_Bibelhelden-scaled.png 1125 3000 Nele Holtz https://www.teensmag.net/wp-content/uploads/2024/02/Teensmag_Logo.svg Nele Holtz2025-12-04 08:00:352025-12-03 17:36:26Bibelhelden – Wie Gott durch Menschen wirkt
DIE NEUE TEENSMAG IST DA🥳🥳🥳
Was macht ganz normale Menschen plötzlich zu Helden? Warum sind David, Esther, Daniel und Maria, die Mutter von Jesus plötzlich Vorbilder für uns Christinnen und Christen geworden? Heute scheinen sie so besonders, aber wenn wir in die Bibel gucken, merken wir: Eigentlich sind es ganz normale Menschen mit Fehlern, Macken und Schwierigkeiten. Warum nutzt Gott sie? Und haben wir dann vielleicht auch das Zeug zum Helden oder zur Heldin? So viele Fragen – in der Teensmag findest du Antworten🤝
Aber nicht nur das:
📹 Filmfieber: Serien- und Filmtipps aus 2025
✍ neue #dailylife-Autoren: Hannah und Titus nehmen dich mit in ihren Alltag
Netzticker: Podcast »Und Hopp«
Eishockeyspieler Janis »JJ« Moser im Interview
Neue Fotostory!
😍und so viel mehr! In der Ausgabe steckt eine Menge Herz und wir freuen uns sehr, sie jetzt mit euch zu teilen <3
