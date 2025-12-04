Bibelhelden – Wie Gott durch Menschen wirkt

DIE NEUE TEENSMAG IST DA🥳🥳🥳

Was macht ganz normale Menschen plötzlich zu Helden? Warum sind David, Esther, Daniel und Maria, die Mutter von Jesus plötzlich Vorbilder für uns Christinnen und Christen geworden? Heute scheinen sie so besonders, aber wenn wir in die Bibel gucken, merken wir: Eigentlich sind es ganz normale Menschen mit Fehlern, Macken und Schwierigkeiten. Warum nutzt Gott sie? Und haben wir dann vielleicht auch das Zeug zum Helden oder zur Heldin? So viele Fragen – in der Teensmag findest du Antworten🤝

Aber nicht nur das:

📹 Filmfieber: Serien- und Filmtipps aus 2025

✍ neue #dailylife-Autoren: Hannah und Titus nehmen dich mit in ihren Alltag

Netzticker: Podcast »Und Hopp« Netzticker: Podcast »Und Hopp«

Eishockeyspieler Janis »JJ« Moser im Interview Eishockeyspieler Janis »JJ« Moser im Interview

Neue Fotostory! Neue Fotostory!

😍und so viel mehr! In der Ausgabe steckt eine Menge Herz und wir freuen uns sehr, sie jetzt mit euch zu teilen <3

Du bekommst die Teensmag noch nicht? Alle Infos zum Abo und die Möglichkeit, ein kostenloses Probeheft zu bestellen, findest du hier: bundes-verlag.net/teensmag