Die neue Teensmag ist da! In dieser Ausgabe dreht sich alles um das Thema Familie – heile Welt oder Stress pur? In einer Familie läuft nicht immer alles gut. Das Familienleben kann anstrengend und schwierig sein. Wie ist es, wenn sich die Eltern scheiden lassen? Oder das Geld knapp ist? Wie sieht es bei den Familien in der Bibel aus und warum darf ich eigentlich zu Gott, dem Schöpfer, Vater sagen?

Außerdem: Anica Russo und Christopher Schacht im Interview, eine inspirierende Mutmach-Geschichte & neue Filme für den nächsten Kinoabend zu Hause.

Und wie immer: coole News, der Chat, nice Buch- und Musiktipps, Debbies Diary und vieles mehr!

Du bekommst die Teensmag noch gar nicht? Alle Infos zum Abo und die Möglichkeit, ein kostenloses Probeheft zu bestellen, findest du hier: bundes-verlag.net/teensmag