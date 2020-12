»Findet Gott Selbstbefriedigung schlimm?««

Katrin, 16// Ich befriedige mich fast jeden Tag selbst. Was denkt Gott darüber? Und wie kann ich damit aufhören?

Früher war ich als Betroffene überzeugt: Selbstbefriedigung ist Sünde. Irgendwann habe ich mich meiner Mentorin anvertraut und noch mal ganz neu über das Thema nachgedacht. Das grundsätzliche Bedürfnis nach sexueller Befriedigung hat Gott in uns angelegt. Aber unser Verlangen danach kann noch weitere Gründe haben: Einsamkeit, Liebeskummer, Leistungsdruck in der Schule. Selbstbefriedigung trägt dann oft zum Spannungsabbau bei. Dich mit möglichen Gründen und Ursachen zu beschäftigen, kann helfen, etwas gnädiger mit dir und deinen Bedürfnissen umzugehen. Dann habe ich damals festgestellt, dass in der Bibel kein ausdrückliches »Du darfst dich nicht selbstbefriedigen« zu finden ist. Diese Freiheit hat mir den Druck genommen und bei mir war es erstaunlicher Weise so, dass durch diese Freiheit Selbstbefriedigung mit der Zeit gar kein Thema mehr für mich war. Ich wusste: So wie zu viel Alkohol schädlich ist, so ist auch zu viel Selbstbefriedigung schädlich, wenn sie zur Sucht wird.

Die Frage, ob Selbstbefriedigung schlimm ist, ist am Ende eine individuelle und hängt von der schweren Frage ab, ob wir damit jemandem schaden. Wir dürfen mit Gott ganz ehrlich über unsere Sexualität ins Gespräch kommen und uns fragen: Was macht die Selbstbefriedigung mit mir, meiner Beziehung zu meinen Mitmenschen und zu Gott?

help!_Anna Käser ist psychosoziale Beraterin und empfiehlt jedem, mal Zefanja 3,17 zu lesen. Yeah.