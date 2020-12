Hier kommt neuer Lesestoff für deinen Winter: die neue Teensmag. Worum geht’s? Es geht um »Quality Life«, also um erfülltes Leben. Suchst du Erfüllung in Gegenständen, Menschen, Hobbys? Bist du vielleicht sogar abhängig? Unsere Autoren erzählen ganz persönlich, was für sie ein glückliches Leben ausmacht, wo sie so struggeln und wie sie damit umgehen. Sie geben praktische Tipps, was du tun kannst, um deinen Alltag aufzuwerten.

Auch mit dabei sind Interviews mit tollen Persönlichkeiten wie dem Popsänger Samuel Rösch, dem Topmodel Anne-Sophie Monrad und der Influencerin Larissa Corves.

Wir sprechen mit dem ehemaligen Straßenkind Natalie Schröder, der Tanzgruppe Christian Dance Force und dem Opernsänger Shawn Mlynek.

Und dann ist da noch der BibelBlicker über Jesaja, der Jobreport über International Business, die Film-Tipps und so viel mehr!

Wir wünschen euch ganz viel Erfüllung beim Lesen und eine gesegnete Weihnachtszeit.

