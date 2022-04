Die neue Teensmag ist da! Draußen wird es wärmer und Frühlingsgefühle liegen in der Luft … Dazu passt auch unser Thema: Liebe – von großen Gefühlen und guten Entscheidungen. Egal ob du gerade verliebt bist oder überhaupt nicht an die wahre Liebe glaubst: In der neuen Teensmag findest du den passenden Lesestoff! Was ist Liebe eigentlich und was macht Gottes Liebe so besonders? Was, wenn die rosarote Brille verblasst und ich mich mit meinem Gegenüber nur noch zoffe? Und wie kann man als Single glücklich leben?

Außerdem haben wir neue Musiktipps und stellen euch coole Künstlerinnen vor. Lisa & Lena berichten von ihren Schauspielträumen und Jana Highholder motiviert dazu, dich mit Gott zusammen auf die Suche nach deinem Weg im Leben zu begeben.

Lies die spannenden Geschichten, die andere Leserinnen und Leser mit Gott erlebt haben und wie sie seine Liebe an ihr Umfeld weitergeben. Lerne, was es mit der Trendsportart Bossaball auf sich hat und erfahre, welche Geschichte hinter Sarah Maries erstem Buch steckt.

Was es sonst noch zu entdecken gibt, siehst du, wenn du in die neue Teensmag reinblätterst. Viel Spaß dabei!

