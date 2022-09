Krieg und Frieden – Unsere Angst < Gott

Endlich Sommer – und die neue Teensmag erscheint passend als Urlaubslektüre! Unser Special-Thema ist dieses Mal gar nicht so leicht: Krieg und Frieden. Dabei schauen wir natürlich auf das, was gerade in der Welt passiert, aber auch in unseren Alltag: Was macht uns Angst und was können wir dagegen tun? Jesus hingegen verspricht uns »seinen Frieden« – wie soll das denn zusammenpassen?

Lies dich jetzt rein in den frei verfügbaren Special-Artikel: teensmag.net/zuhause-in-der-fremde

Neben diesem ernsten Thema kommt natürlich der Spaß auch nicht zu kurz: Tauche mit Lina Larissa Strahl in die Filmwelt ein, lerne coole christliche DJs kennen und entdecke in unserem CHRISTIVAL-Rückblick, was die Gäste an unserem orangen Bulli bewegt hat.

Wie immer findest du News über Musik und Bücher und was sonst so abgeht. Und vielleicht findest du ja eine neue Brieffreundschaft über unsere Connect-Anzeigen?

Coole DIYs, Reportagen und alles weitere kannst du selbst entdecken – ganz viel Spaß beim Reinlesen!

Wie, du hast noch gar kein Teensmag-Abo? Dann klick hier: bundes-verlag.de/teensmag