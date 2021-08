Her mit der neuen Teensmag!

Diesmal geht’s um euch, die Generation Corona.

Drei Schüler erzählen uns, wie sie die letzten Monate erlebt haben und was sie daraus gelernt haben.

War nicht alles so ganz easy. Doch wie kann man trotz allem die Freude nicht verlieren?

Darüber spricht unser Autor mit der Jugendpsychotherapeutin Miriam Hoff.

Weitere Fragen, auf die wir Antworten suchen: Was bringt Gebet gegen Corona? Und warum gehörten Krisen schon in der Bibel dazu?

Wie immer haben wir spannende Interviews für euch am Start.

Janet Müller, die beste Freundin von Philipp Mickenbecker, erzählt uns von ihrer besonderen Freundschaft.

Und der Reality-TV-Darsteller Tim Kühnel berichtet von seinen TV-Erfahrungen und seinen Glauben.

Coole Musiker stellen wir euch auch vor, nämlich ICF Worship und Timo Langner.

Außerdem erzählt uns die Influencerin @ewiglichtkind, wie sie von der Außenseiterin zur Influencerin wurde.

Und sooo viel mehr!

Also, schnapp dir die neue Teensmag und genieß den restlichen Sommer!

Wer sie noch nicht hat, aber haben will: bundes-verlag.net/teensmag