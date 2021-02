Tod – wo bleibt die Hoffnung?

Die neue Teensmag ist da! Diesmal geht’s um das Thema »Tod« – aber keine Angst: In diesem Thema steckt auch Hoffnung drin. Klingt komisch? Dann lies die Texte von unseren Autoren, die echte Vorfreude auf den Himmel machen! Doch wie können wir damit umgehen, wenn uns plötzlich der Tod begegnet? Wertvolle Tipps dazu gibt’s im Heft. Außerdem sprechen wir mit dem Sänger Arne Kopfermann, dessen Tochter bei einem Autounfall verunglückt ist. Und ein Bestatter erzählt uns, wie sein Arbeitsalltag aussieht.

Und sonst so? Wir haben mit der Sängerin LOTTE und dem Sänger JONNES gequatscht. Und begleiten die Leistungsschwimmerin Zoe Vogelmann für einen Tag.

Im »BibelBlicker« schauen wir uns das erste und zweite Buch von Samuel an und beschäftigen uns in »Harte Nüsse der Bibel« mit den vier Evangelien.

Geheimtipp: Wir haben Tricks für dich am Start gegen Aufregung bei Referaten und vieles, vieles mehr!

Also, lies los!

