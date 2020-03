»Wie soll ich mit Menschen umgehen, die ich nicht mag?«

Tabea, 15 Jahre// Jeden Morgen fahre ich mit zwei guten Freunden und zwei anderen Personen Zug. Die anderen zwei mag ich nicht besonders. Wenn sie nicht dabei sind, lästern wir über sie. Sollte ich weiterhin mit ihnen abhängen?

Es ist ganz normal, dass wir manche Menschen mehr mögen als andere. Du darfst dir aber bewusstmachen: Jeder Mensch ist in Gottes Augen absolut liebenswert. Vielleicht möchte Gott allen vier Personen durch dich auf verschiedene Art begegnen? Ich würde in deiner Situation zu Gott beten. Dass er dich mit Liebe füllt – gerade für die beiden, die du nicht magst. Versuche, ihnen nicht die kalte Schulter zu zeigen. Wenn deine Freunde über sie lästern, dann versuche, nicht mitzumachen. Selbst wenn du der gleichen Meinung bist. Sei mutig und sprich positive Dinge über die beiden aus und versuche eure Gespräche auf andere Themen zu lenken. Vielleicht möchte Gott dich auch als Brückenbauerin gebrauchen, indem du Menschen verbindest, die vielleicht nicht auf den ersten Blick zueinander passen? Vielleicht könnte dein Gebet auch in diese Richtung gehen: »Gott, wie möchtest du mich für diese vier Personen gebrauchen? « Lass dir von Gott zeigen, was er mit dir vorhat.

help!_Milena Šelemba ist Pastorin und liebt es, andere mit ihren Fragen zum Nachdenken anzuregen.