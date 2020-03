»Wie kann ich ihm helfen?«

Felix, 16 Jahre// Ich mache mir Sorgen um einen Kumpel. Seine Mutter hat die Familie verlassen, sein Vater ist Alkoholiker und jetzt kümmert sich mein Kumpel um seine jüngeren Geschwister. Kein Wunder, dass er depressiv ist. Ich möchte ihm so gerne helfen, aber er blockt immer ab.

Die Situation deines Freundes ist ganz schön komplex und er braucht auf jeden Fall professionelle Hilfe. Aber er braucht auch gute Freunde, die ihn einfach lieb haben und ihm zuhören. Also genau das, was du schon voller Liebe und Hingabe tust. Und mehr musst und sollst du auch nicht tun. So kann Gott mit seiner Liebe durch dich hindurchfließen und ganz langsam sein Herz erreichen und heilen. Ich muss bei deiner Situation an die Freunde von Hiob denken. Hiob ging durch eine echt schwere Zeit. Seine Freunde saßen eine ganze Weile einfach nur still neben ihm und hörten ihm zu. Dann gaben sie ihm Ratschläge und nervten ihn ganz schön damit. Manchmal können solche Ratschläge wie Schläge auf uns wirken. Von daher bleibe einfach beim Zuhören, Dasein und Beten für deinen Freund. Du kannst alles getrost unserem großartigen Gott und psychologischen Fachleuten überlassen.

help!_Mickey Wiese ist verheiratet, Vater von drei wilden Kerlen und psychologischer Berater in Frankfurt am Main.