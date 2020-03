Manchmal

Manchmal bin ich müde,

manchmal bin ich kraftlos,

manchmal bin ich traurig, alleine.

Manchmal bin ich glücklich,

freue mich, stecke andere Menschen an,

manchmal bin ich nicht zu stoppen,

manchmal überschüttet von Gefühlen,

manchmal lache ich so viel,

dass es mir nicht mehr guttut.

Und manchmal,

manchmal bin ich dankbar …

Aber sollte Dankbarkeit nicht

immer eine Rolle spielen?

Dankbar für jeden Moment,

für jede Situation,

für jede Kleinigkeit?

Unabhängig von Gefühlen

und Umständen?

Viel zu oft lassen wir uns von unseren

Emotionen leiten, sodass wir sagen:

»Manchmal bin ich dankbar.«

Was wäre, wenn aus dem

»manchmal« ein »immer« wird?

Was wäre, wenn es hieße:

»Unabhängig von allem,

bin ich dankbar«?

Denn überlege mal,

ist es nicht ein Privileg, in einem

Land wie diesem zu leben?

Zur Schule zu gehen, keinen Krieg

und genug Essen, Medizin und

Versorgung zu haben?

Deswegen: Sei dankbar – immer!

lyrik_Lara