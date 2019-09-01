Jesus spricht

Ich sehe dich.

Ich bin hier.

Ich halte meine Hand über dir.

Nichts kann mich von meiner Liebe

zu dir abbringen.

Du musst nicht allein

mit deinen Ängsten ringen.

Ich bin da, um sie dir abzunehmen.

Du kannst sie mir ganz geben.

Du wirst nicht untergehen.

Aus deinen zertrümmerten Steinen,

aus deinen dunkelsten Seiten

baue ich einen Palast.

Wenn deine Sicht verblasst,

werde ich dich führen.

Du wirst mich nah bei dir spüren.

Ich werde dir alles geben, was du brauchst.

Mit mir hast du auf Fels, nicht auf Sand gebaut.

Lyrik_Anna