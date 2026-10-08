Krieg & Frieden

Die neue Teensmag ist da!

Warum gibt es Leid in der Welt? Wie gehe ich mit Zukunftsängsten und Weltschmerz um? Was gibt mir oder anderen Hoffnung in Zeiten von Krieg und Flucht? Das Special dieser Ausgabe widmet sich genau diesen Fragen. Außerdem wirst du durch persönliche Stories von Fluchterfahrungen und Statements zum Wehrdienst unterschiedliche Perspektiven auf sehr aktuelle Themen erhalten, damit du dir selbst eine Meinung dazu bilden kannst.

Aber du wirst auch noch viel mehr in der neuen Teensmag finden:

🎤 Interview: Auf der Suche nach Wahrheit mit Musikerin Philippa Kinsky

help!: Was steckt hinter diesen Prophezeiungen?

help!: Was steckt hinter diesen Prophezeiungen? Real Talk: Warum Reden Leben retten kann

Real Talk: Warum Reden Leben retten kann »Rugby ist für alle«: Warum Lisa Neumann ihre Sportart so feiert

»Rugby ist für alle«: Warum Lisa Neumann ihre Sportart so feiert #dailylife: Titus und Hannah berichten von Dingen, die sie in der letzten Zeit gelernt und mit Jesus erlebt haben

#dailylife: Titus und Hannah berichten von Dingen, die sie in der letzten Zeit gelernt und mit Jesus erlebt haben Bookcheck, Soundcheck, News, Bibelblicker, DIY,… also, wie immer, gut voll mit coolen Inhalten!

Ganz viel Spaß beim Lesen!

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