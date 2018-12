Füße hoch, Popcorn her! Passend zur gemütlichen Jahreszeit hat uns das Filmfieber gepackt. Wir haben schon mal testgeguckt, was man sich zwischen Geschenkebummel und Schneeballschlacht so anschauen kann. Viel Spaß!

Auf Adlers Flügeln getragen

Darum geht´s// Der »fliegende Schotte« Eric Liddell kehrt nach seinem Olympiasieg über 400 Meter nach China zurück. Wie seine Eltern arbeitet er dort als Missionar. Als zwischen Japan und China Krieg ausbricht, wird die Lage für Ausländer immer brenzliger. Seine Frau reist mit den Kindern aus, Eric will aber bleiben und den Menschen vor Ort helfen. Schließlich wird er von den Japanern in einem Lager gefangengenommen – dort spielt der Großteil des Films.

Fazit// Erics missionarische Tätigkeit wird kaum dargestellt, wobei seine Wärme und Herzlichkeit zum Beispiel im Umgang mit den Kindern, die er – auch noch im Gefängnis – lehrt, Zeugnis genug sind. Die Charaktere des Films bleiben leider für den Zuschauer eher distanziert. Außerdem muss man eine düstere Stimmung und eintönige Szenerie aushalten – sowie ein überraschendes Ende.

Popcorntüten// 3

Fragen// Wo denkst du nur an dich und könntest großzügiger mit anderen sein?

Hingeschaut_Tobias Hambuch

Billy Graham – Ein Leben für die gute Botschaft

Darum geht’s// Wie wurde der große Evangelist eigentlich zu dem, als der er bekannt wurde? Der Film gibt Aufschluss, in dem er die ersten Jahre von Billy Graham zeigt: wie er sich bei einer Zeltmission bekehrte, Theologie studierte, den ersten Liebeskummer erlebte, seine erste Predigt vergeigte, seine zukünftige Frau Ruth kennenlernte, spannende Herausforderungen annahm und später sogar der jüngste Collegedirektor von Amerika wurde und zum bedeutenden Prediger und Evangelist wurde.

Fazit// Interessanter Dokufilm, vielleicht nichts für nen gechillten Samstagabend, aber definitiv was für die nächste Teenkreis-Filmnacht oder für all diejenigen, die mehr über Billy Graham wissen wollen.

Popcorntüten// 4

Fragen// Wie gewinnst du Leidenschaft für Jesus?

Was hält dich bei Gott, auch wenn Fragen und Zweifel auftauchen?

Hingeschaut_Maria Kurzweg

Genauso anders wie ich

Darum geht’s// Der obdachlose Denver und der reiche Kunsthändler Ron haben auf den ersten Blick nichts gemeinsam. Rons Frau Deborah, die Denver zuerst in einem Traum sieht, bringt die beiden unterschiedlichen Männer zusammen. Langsam wächst eine Freundschaft, die ihr Leben ganz schön auf den Kopf stellt – und besonders in Krisenzeiten durchträgt.

Und sonst// Diese ungewöhnliche Geschichte ist wirklich so passiert und kann in der Buchvorlage nachgelesen werden.

Fazit// Viele gute Ideen und Ansätze. Besonders Denvers Vergangenheit ist sehr bewegend. Nicht alle Handlungsstränge erschließen sich aber auf den ersten Blick. Die tieferen Krisen, wie die angeschlagene Ehe von Ron und Deborah, klingen leider oft nur sehr oberflächlich an und bieten wenig emotionale Tiefe. So bekommt das Ende einen überzogen wirkenden heiteren Touch.

Popcorntüten// 3.5

Frage// Bei welcher Person kannst du deine Vorurteile oder Ängste heute überwinden und ihm / ihr etwas Gutes tun?

Hingeschaut_Liesa Dieckhoff