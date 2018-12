Wenn uns jemand fragt, wer wir sind, antworten wir meist sehr ähnlich: Wie wir heißen, was wir machen, wo wir zuhause sind. Wir stellen Bezüge zwischen uns und unserer Umwelt her. All diese Eigenschaften und Rollen gehören zu uns – und trotzdem sind wir in Gottes Augen noch so viel mehr. Vielleicht kennst du dich schon ziemlich gut. Vielleicht bist du aber auch noch ganz am Anfang deiner Reise. In beiden Fällen kannst du immer wieder Neues an dir entdecken. Wesenszüge und Verhaltensweisen, die dich selbstbewusst machen, aber auch welche, die dich nerven und herausfordern.

Die aktuelle TEENSMAG-Ausgabe möchte dich beim Finden und Entdecken deiner Identität begleiten:

Der kreative Fragebogen von Marie ermöglicht dir eine spannende und witzige Bestandsaufnahme: Bist du Warm- oder Kaltduscher? Womit verbringst du deine Zeit?

Ratschläge, wie man darin wachsen kann, sich selbst nicht nur zu kennen, sondern auch zu lieben, hat Stefan für euch gesammelt.

Außerdem haben wir einige Menschen aus dem #teamteensmag gefragt, was sie in ihrem bisherigen Leben geprägt und verändert hat.

Sonst noch mit drin:

Im spannenden Interview mit dem Fitness-Blogger Flavio Simonetti erfährst du, was ihm hilft, sich nicht über seine Muskeln zu definieren. Sein starkes Statement dazu lautet: »God first!«

Wenn dir statt Sport eher nach Füße hochlegen und Popcorn mampfen ist, kannst du dir im Filmfieber ein paar Anregungen für die gemütlichen Wintertage holen.

Das fette Lobpreis-Spezial liefert dir coole Einblicke, zum Beispiel hinter die Kulissen eines Lobpreishauses und in die Arbeit eines Musik-Missionars. Die nordirische Band Rend Collective hat uns zudem im Interview erzählt, was Lobpreis für sie bedeutet.