»Ich habe keine richtigen Gefühle für ihn.«

Patricia, 17 // Ein Junge will eine Beziehung mit mir. Ich habe Angst, dass ich ihn mit meinem »Nein« verletze und er nichts mehr mit mir zu tun haben will. Was soll ich ihm sagen?

Mein erster Tipp: Bete auf jeden Fall um Weisheit, damit du weißt, wie du antworten sollst. Und versuche, dich einmal in seine Situation hineinzuversetzen. Wie wäre es für dich, wenn du Gefühle für ihn hättest? Welche Antwort würdest du von ihm erwarten? Lieber eine ehrliche, die vielleicht wehtut, aber die Situation klärt oder eine Antwort, die einen falschen Anschein erweckt? Dann wirst du zu einem späteren Zeitpunkt merken, dass du ihm die Wahrheit sagen musst. Und wann ist es wohl schmerzhafter? Ehrlichkeit ist der beste Weg. Es kann sein, dass es für ihn sehr schwer ist, wenn du ihm eingestehst, wie’s bei dir aussieht und er erst mal Distanz braucht. Gewähre ihm das. Aber du kannst ihm auch sagen, dass du ihn als Freund gern hast und ihn nicht verlieren möchtest. Und dass du dir wünschen würdest, dass ihr trotzdem Freunde bleiben könnt. Natürlich können dann auch immer noch Gefühle von deiner Seite entstehen. So oder so: Wahrheit ist immer der beste Weg in einer Freundschaft – egal, um welche Art von Freundschaft es geht! Ich wünsche dir den Mut zur Ehrlichkeit und dass du damit eine gute Erfahrung machst.

help!_Milena Selemba ist Pastorin und liebt es, andere mit ihren Fragen zum Nachdenken anzuregen.