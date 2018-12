»Mir ist alles egal.«

Melanie, 16 // Seit einiger Zeit habe ich auf gar nichts mehr Lust und verbringe viel Zeit am Handy. Ich kann mich nicht mehr an Dingen freuen, die mir früher Spaß gemacht haben.

Sich selbst nicht mehr wiederzuerkennen, kann wirklich verwirrend sein. Aber viele Menschen erleben das in ihrem Leben: Eine Zeit im Leben, in der vieles, was bisher selbstverständlich »Typisch Du« war, nicht mehr so richtig passt. Das ist manchmal echt anstrengend, aber dahinter steckt auch eine Chance! So eine kleine »Krise« kann bedeuten, dass es Zeit ist herauszufinden, wie Gott dich ganz besonders gemacht hat. Frag dich mal selbst: Was macht dich aus? Was macht dich besonders? Wenn du ratlos bist, frag ein paar gute Freundinnen oder deine Eltern. Und: Gott kennt dich richtig gut. Ihn zu fragen, lohnt sich immer. Du kannst eine Liste mit Dingen erstellen, die dich ausmachen, ein Bild malen, dir ein Lied suchen, das dich beschreibt oder eine Übernachtungsparty veranstalten, bei der du gemeinsam mit guten Freundinnen sammelst, was euch aneinander begeistert …

Wichtig ist, dir zu sagen: Mit dir ist nichts falsch. Es gibt Zeiten im Leben, da fühlen wir uns sicher und zu Hause. Jetzt gerade bist du aber auf einem neuen Entdeckungsweg. Natürlich ist es anstrengender, zu wandern als gemütlich zu Hause zu sitzen – aber es gibt auch mehr zu erleben und du kannst gespannt sein, wo die Reise hingeht. Und keine Sorge, du bist nicht allein unterwegs. Als Gott vor vielen Jahren Josua (der war echt noch jung!) beauftragt hat, das Volk Israel in ein neues Land zu führen (die mussten auch viel wandern!), hat er ihn nicht alleine gelassen, sondern ihm gesagt: »Sei stark und mutig! Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.« (Josua 1,9). Und genau das gilt auch dir. Gott ist auf diesem neuen Weg mit dir!

help!_Nele Plath ist Theologiestudentin im Examensjahr und gerne nah dran an Jugendlichen und jungen Erwachsenen.