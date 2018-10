Weltweit leben schätzungsweise mehr als 2,2 Milliarden Christen. Eine unvorstellbar große Zahl. Und trotzdem hat man im Alltag manchmal den Eindruck, ganz alleine zu sein mit seinem Glauben. Vielleicht kennst du das: Da sind Mitschüler, die über deine Gottesdienstbesuche ihre Witze machen; Freunde, die sich verständnislos abwenden, wenn du betest.

Einflussreiche Stimmen, die den Glauben an einen guten und allmächtigen Gott nicht aktuell finden.

Und doch halten wir daran fest. An der persönlichen Überzeugung, diesem Gott begegnet zu sein und sein Handeln nicht nur im eigenen Leben, sondern in dem von vielen Christen weltweit zu erleben. An der Gewissheit, dass er seine geliebten Kinder versorgt und zu ihnen steht. Gerade dann, wenn es uns mies geht und wir uns alleine fühlen.

In der neuen TEENSMAG schauen wir uns an, was weltweit bei anderen Christen gerade so abgeht. Magdalena Reeh unterhält sich mit Gläubigen auf den Philippinen, um herauszufinden, wie es ist, dort als Christen zu leben. Sie entdeckt bei ihnen große Dankbarkeit, von der sie lernen möchte. Du auch?

Stefan Kleinknecht hat für uns die Top 7 der verrücktesten National-Sportarten gecheckt – und hat jetzt selbst Lust, das kolumbianische Tejo auszuprobieren.

Außerdem wollen wir besser verstehen, was es bedeutet, als Christ in Verfolgung zu leben und haben dafür mit Jens Fischer von Open Doors gesprochen. Es wird deutlich: Der Preis für die Jesus-Nachfolge – besonders in muslimisch geprägten Ländern – ist sehr hoch und hat schon viele Menschen ihre Freiheit, Familie oder sogar ihr Leben gekostet. Erfahre im Heft, was verfolgten Christen hilft, um trotzdem an ihrem Glauben festzuhalten und wie du sie dabei unterstützen kannst.

Neben dem Blick in die Weite wird es aber auch für dich persönlich ganz konkret: Hella teilt mit dir ihre Tipps, wie du gut Entscheidungen für deine Zukunft treffen kannst.

Du willst am liebsten sofort loslesen, hast aber noch kein Abo? Hier findest du alle Infos: https://bundes-verlag.net/zeitschrift/teensmag/.