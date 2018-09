Gesund gesnackt

Die Schule geht wieder los und du hast gar keinen Bock? Dann schnapp dir mal unsere schmackhaften Brain Food-Rezepte! Was das eine mit dem anderen zu tun hat?

Die genialen Snacks helfen dir, dich zu konzentrieren und mit mehr Energie an den Start zu gehen – so kannst du viel leichter lernen und den Schulstoff in den Kopf bekommen. Probier´s doch mal aus.

Perfekt aufgespießt

Nicht nur was für Spießer! Ne olle Stulle ist zwar schnell gemacht, aber die leckeren Brot-Gemüse-Spieße sehen super aus und bringen Abwechslung in die Brotbox.

2 Scheiben Vollkornbrot

Frischkäse

2 Scheiben Käse oder kleine Käsewürfel

Fleischwurst

Lieblingsrohkost

(Holz-)Spieße

Schneide das Brot in kleine Vierecke (mind. vier pro Spieß) und bestreiche eine Seite mit Frischkäse. Schneide den Käse, wenn es keine Würfel sind, und die Fleischwurst in gleichgroße Würfel. Anschließend scheidest du das Rohkostgemüse, z.B. Paprika, Tomaten, Gurken, Radieschen oä. In mundgerechte Stücke. Spieße nun Brot, Gemüse, Käse, Brot, Gemüse, Wurst, Brot, Gemüse und wieder Brot auf.

Gut gerollt

Gestern gabs Pfannkuchen und es ist was übriggeblieben? Du bist auf der Suche nach nem Pausensnack, den du mit einer Hand essen kannst? Dann probier den leckeren Wrap aus!

Übrig gebliebene (Vollkorn-)Pfannkuchen vom Vortag, Wraps oder Vollkorntoastscheiben

Frischkäse

Avocadoscheiben

Putenbrust

Salatblätter

Mozzarella

Tomaten

Schnittlauch

Rolle die Vollkorntoastscheiben aus oder lege den Pfannkuchen/Wrap ausgerollt vor dich hin. Streiche dünn eine Schicht Frischkäse darauf und verteile den Salat, die Putenbrust, die Avocado, den Mozzarella und die Tomaten. Achte darauf, dass es nicht zu dick wird und du den Toastfladen/Pfannkuchen/Wrap noch gut rollen kannst. Wenn alles verteilt ist, würze ggf. noch ein bisschen (mit Schnittlauch) und rolle dann alles ein. Am besten knickst du zuerst unten eine Seite um, damit nichts rausläuft und wickelst deinen Wrap dann in Alu- oder Bienenwachsfolie ein.

Muffins gegen Muffelei

Jeder hat mal nen schlechten Tag. Doch mit diesen Muffins versorgst du deinen Körper mit wichtigen Nährstoffen und sagst der miesen Stimmung den Kampf an.

200g Dinkel-Vollkornmehl

2 TL Backpulver

150g Magerquark

60ml Milch

1 Ei

½ TL Natron

2 EL klein geschnittener Basilikum (z.B. TK-Kräuter)

2 EL geriebener Käse (Cheddar, Emmentaler, Gouda)

Salz und Pfeffer

150g Gemüse, z.B. Möhren und Süßkartoffel, Paprika und Frühlingszwiebel, Mais und Paprika, Zucchini und Tomaten

Zuerst schneidest du das Gemüse ganz klein oder raspelst es. Du kannst das Gemüse, kurz in einer Pfanne andünsten – musst das aber nicht unbedingt. Anschließend verrührst du Quark, Milch, Ei, Salz, Pfeffer und Käse in einer Schüssel miteinander. Mehl, Backpulver und Natron werden zunächst in einer weiteren Schüssel mischen. Dann mit der Quarkmasse, dem Gemüse und dem Basilikum zu einem glatten Teig verrühren. Fülle nun den Teil in mind. 12 Muffinförmchen und backe die Muffins im Ofen bei 180 Grad Umluft circa 30 Minuten.

Snack-Tipps für Lernpausen am Nachmittag

Nüsse: Nüsse liefern viel Energie, wertvolle Fette und bringen deine Gehirnzellen wieder auf Kurs. Am besten ist eine unbehandelte Nuss-Mischung.

Trockenfrüchte: Getrocknete Apfelringe, Bananenchips, Rosinen, Ananascracker – inzwischen gibt es viele leckere, ungesüßte Trockenfrüchte, die sich prima zum Knabbern eignen.

Dip it: Wenn vom kleingeschnittenen Gemüse vom Morgen (für die Spieße) noch was übrig ist, mix dir aus Joghurt und Magerquark einen leckeren Dip zusammen. Einfach ein bisschen Zitrone, Senf, Gewürze und Kräuter untermischen und zum Gemüse genießen.

Klar, Schokolade, Kekse, Chips und Eis klingen erstmal verlockender, aber im Gegensatz zu den oben genannten Sachen lassen sie deinen Blutzuckerspiegel blitzschnell nach oben steigen, der sinkt aber ratzfatz auch wieder. Zurück bleiben noch mehr Appetit und Unkonzentriertheit. Also, wer was in die Birne reinkriegen will, sollte was Gesundes zu sich nehmen.