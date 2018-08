»Alles dreht sich ums Essen«

Lukas, 16// »Ich esse sehr gerne, und meist auch bewusst. Aber manchmal überkommt mich einfach die Lust und dann esse ich sehr viel, sodass mir richtig schlecht ist. Essen spielt in meinem Leben eine immer größere Rolle – was kann ich dagegen tun?«

Gerade Menschen, die sich stark kontrollieren, haben oft einen »Schwächeanfall«. Essen ist etwas Schönes, es nährt, es hält den Körper gesund, Essen ist Genuss. Ist die Kontrolle oder Disziplin so groß, dass Essen als Schwäche oder Feind bewertet wird, geht der eigentliche Sinn und das Schöne beim Essen verloren. Deshalb meine Frage an dich: Welchen Stellenwert (auf einer Skala von 1 bis 10) hat das Essen in deinem Leben? Um Essen wieder genussvoll genießen zu können, ist es hilfreich, das eigene Essverhalten einmal genauer anzuschauen. Welche Gefühle spielen eine Rolle, wenn du dich überfrisst? Langeweile, Frust, Unsicherheit? Hast du wirklich Hunger, brauchst du dieses Nahrungsmittel jetzt wirklich? Könnte dir ein Glas Wasser oder ein bisschen Bewegung auch helfen? In welchen Situationen greifst du zu ungesunden oder zu vielen Lebensmitteln? Kannst du diesen Situationen vorbeugen? Wenn du wieder eine Fressattacke hattest: Klag dich nicht an. Wenn du dir ein Verhalten verbietest oder dich schuldig fühlst, verstärkt sich gerade das, was du nicht gut findest und eigentlich loswerden willst.

help!_Sibylle Stegmaier ist systemische Therapeutin und hat eine eigene Praxis. Sie liebt Feste, Menschen, Rosen, Jesus und Lachen.