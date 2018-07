»Ich fühle mich unter Druck gesetzt.«

Timea, 15// »In meinem Glauben begleitet mich ständig so ein Druck, besonders bei Themen wie Beziehungen oder Evangelisation. Ich hab dann immer das Gefühl, ich muss dazu die und die Meinung haben, weil man als Christ nun mal so denkt. Nur so und so ist es richtig. Was ich dazu vielleicht auch noch denke, ist egal. Dieses ›Muss‹ setzt mich immer sehr unter Druck, selbst wenn ich die Argumente gut nachvollziehen kann.«

Als ich, als Landeskirchlerin, in meinem FSJ mit sechs anderen Christen zusammen gewohnt habe, habe ich zum ersten mal sechs andere Konfessionen kennengelernt: Jesus Freaks, Pfingstler, Freikirchler, Hillsong Church, Katholiken, Baptisten. Von jedem etwas. Ich war durcheinander, auf welchen Wegen Gott Menschen begegnet und habe mich am Anfang für viele Sachen versperrt. Wir sechs haben wirklich wilde Diskussionen zu fast jedem Sachverhalt der Bibel geführt und waren meist vollkommen unterschiedlicher Meinung. Trotzdem waren wir alle nah an Gott dran und untereinander gut befreundet. Mir ist dadurch klar geworden, dass Gott den Menschen unterschiedlich begegnet. Glaube hat ganz viel mit deiner Biografie zu tun – entsprechend interpretierst du bestimmte Bibelstellen auch anders als andere. Ich möchte dir die Freiheit geben, dass du selbst herausfindest, wie du über Dinge denkst. Übernimm nicht einfach die Denkweisen von anderen, sondern komm mit Gott ins Gespräch und finde heraus, was er dir für dein Leben sagen will. Nimm dir dafür die Zeit und die Ruhe und bilde dir deine Meinung.

help!_Dana Bauckhage liebt Veggie-Burger, Lachen und das Leben im Ruhrgebiet.