»Zu jung für eine Beziehung?«

Emilia, 13// »Ein Junge aus meinem Sportverein ist in mich verliebt, ich mag ihn auch, weiß aber nicht, ob es für eine Beziehung zu früh ist. Außerdem weiß ich nicht, ob es der Junge ist, den Gott für mich erwählt hat und wie ich es, wenn wir zusammen wären, meinen Eltern erklären soll.«

Es ist ein cooles Gefühl, wenn ein Junge einen toll findet. Man fühlt sich geehrt und es ist schön, wenn man weiß, dass jemand an einen denkt. Grundsätzlich glaube ich nicht, dass es nur »die eine« Person gibt, für die man bestimmt ist. Gott lässt uns da Freiheit, aber es ist immer eine gute Entscheidung, mit Gott darüber zu sprechen. Und ja, du bist noch sehr jung, du hast noch viel Zeit. Deswegen, nimm dir die Zeit, diesen Jungen richtig kennenzulernen. Wenn ihr beide es wollt, fangt an, zusammen Zeit zu verbringen: in der Gruppe oder auch mal alleine. Trefft euch an einem öffentlichen, schönen Ort, wo man etwas gemeinsam erleben kann, wo ihr reden könnt und euch besser kennenlernt. Wenn ihr euch beide ineinander verlieben solltet, könnt ihr immer noch zusammen sein. Wenn ihr aber zwischendurch merkt, dass es doch nicht mehr ist, ist das auch okay. Fühl dich zu nichts gedrängt und lass dich auch nicht von irgendwem zu etwas drängen.

help!_Magdalena Reeh ist hungrig nach guten Geschichten, die Gott im Leben schreibt.