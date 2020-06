Welche Gedanken hast du, wenn du an die Zukunft denkst?

Vielleicht hast du bei all den (bad) News ein mulmiges Gefühl. Oder du kannst es kaum erwarten, die Schule abzuschließen und einen Beruf zu erlernen. Unsere Autoren möchten dich in unserem Zukunftsspecial ermutigen, positiv in die Zukunft zu schauen. Es lohnt sich, heute schon loszulegen uns das Morgen aktiv zu gestalten. Denn die Zukunft beginnt JETZT.

In der Rubrik »Stay Tuned« unterhalten wir uns mit den O’Bros über Gott, ihr neues Album und Corona.

In »Dig Deeper« geht’s um das Johannesevangelium, Teil II der Leidfrage und wie du die beste Botschaft der Welt nach außen tragen kannst.

Außerdem erzählen in »Go Forward« die YouTuber vom Kanal »The Real Life Guys« was man alles aus einer Badewanne machen kann und welche Rolle Gott in ihrem Leben spielt. Und du bekommst Tipps von einer Journalistin, wie du die Welt verbessern kannst.

Hast du schon mal was von E-Sport gehört? Wir stellen dir diese außergewöhnliche Sportart vor, mit der man richtig viel Kohle machen kann.

Dich erwarten zudem hilfreiche und umsetzbare Tipps, wie du deine Bibel verschönern kannst. Und dann ist da noch der Jobreport, das Interview mit dem Profi-Basketballer Marvin Ogunsipe, Material für deine Jugendgruppe, eure Nachrichten an uns, …

Also, nimm deine Zukunft und die neue Teensmag in die Hand und leg los!

