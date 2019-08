Spinnen, Schlangen, Höhe, Zahnarztbesuche, Verluste… viele Menschen haben vor diesen Dingen oder Situationen Angst. Was für den einen kein Problem darstellt, ist für den anderen die totale Panikfalle. Das Gefühl der Ohnmacht und Hilf- oder Mutlosigkeit hatte wohl jeder schon mal. Vielleicht in der Schule, beim Sport oder in schwierigen Beziehungen. Vielleicht auch in der Beziehung zu Gott. Wir haben uns in der neuen Ausgabe mit dem Thema Angst und Mut beschäftigt und uns gefragt: Was macht uns zum #Angstüberwinder? Müssen wir uns überhaupt so viele Sorgen machen? Und was ist, wenn die Angst nicht weg geht?

Außerdem am Start für dich sind spannende Interviews, zum Beispiel mit den Künstlern von Elevation Worship und den Planetshakers, die von ihren aktuellen Projekten und Gottesbegegnungen erzählen. Der Handballer Lukas erzählt von seinem Weg in die Gehörlosen-Nationalmannschaft und welche Ziele er sich gesetzt hat.

Mit dem Bibel-Check kannst du entdecken, welche Übersetzung für dich passt ­– nahe am Urtext zum ausführlichen Bibelstudium oder doch eher bildhafte Sprache zum leichten Verstehen? Finde es heraus!

Und was noch? Ein bewusster Blick auf die zahlreichen guten Neuigkeiten in der Welt setzt ein hoffnungsvolles Gegengewicht zu den oft dramatischen und angsteinflößenden Nachrichten, die uns jeden Tag durch Medien oder im Umfeld erreichen.

Neu gestartet ist in dieser Ausgabe unsere JESUSHOUSE-Kolumne, die dir helfen will, deinen Freunden von Jesus zu erzählen. Du kannst deine Fragen zu dem Wann, Warum und Wie eigentlich, einfach per Insta @jesushouse_official stellen – vielleicht wird sie schon im nächsten Heft beantwortet.

